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İran’da tren kazası: 4 ölü, 35 yaralı

İran’da Zahedan-Tahran seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

Dünya 25.09.2019, 18:21
İran’da tren kazası: 4 ölü, 35 yaralı
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İran’da Zahedan-Tahran seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

İran’ın Sistan ve Belucistan eyaletlerinde bulunan Zahedan kenti ile başknet Tahran arasında sefer yapan bir yolcu treni raydan çıktı. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi de yaralandı. Eyalet Kriz Masası Genel Müdürü Abdulrahman Şehnvazi, yaptığı açıklamada ölü ve yaralı sayısını doğrulayarak, kazanın raylarda oluşan kum birikintisi sebebiyle yaşandığını kaydetti. Trenin 5 vagonunun raydan çıktığını belirten Şehnvazi, bölgeye 7 yardım timi, 1 helikopter ve 11 ambulansın gönderildiğini söyledi. İran Acil Yardımlar Kurumu ise yaptığı açıklamada ölü sayısında artış olabileceğini bildirdi.

(İHA)
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