İran’dan Aramco saldırısına ilişkin açıklama

İran Dini Liderinin Savunma Sanayi Danışmanı General Hüseyin Dehkan, Yemen’den Suudi Arabistan petrol tesislerine yönelik saldırıda ABD’ye ait radar sistemlerinin başarısız kaldığını söyledi.

İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen bir askeri törende konuşan General Dehkan, Suudi Arabistan’ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi olan Aramco petrol sahasına düzenlenen saldırı hakkında açıklamalarda bulundu. ABD’nin saldırının arkasında İran’ın olduğunu iddia etmesine karşın petrol tesislerinin Yemenliler tarafından hedef alındığını söyleyen Dehkan, ”Onlar bu saldırının Yemen’den değil İran’dan yapıldığını iddia etmekteler. Daha sonra bu iddialarına Irak’ı da eklediler” ifadelerini kullandı. ABD’nin Suudi Arabistan’da birçok hava savunma ve radar sisteminin olduğunu vurgulayan General Dehkan, ”Buna karşılık bu sistemler Yemenlilerin füzeleri karşısında başarısız oldu” dedi.

“İRAN OLARAK YEMENLİLERİ DESTEKLEDİĞİMİZİ SÖYLEDİK”

ABD ve Suudi Arabistan’nın, Yemen karşısındaki acizliklerini göstermemek için bölgesel bir güç olan İran’ı suçladıklarını söyleyen General Dehkan, ABD ve Suudi Arabistan’ın Aramco petrol tesislerine yönelik saldırıda büyük bir şoka uğradıklarını belirterek, ”Biz açık bir şekilde İran olarak Yemenlileri desteklediğimizi ve onların yanında olduğumuzu söyledik” şeklinde konuştu.

“BASKI ALTINDA MÜZAKERE YAPMAYACAĞIZ”

Washington yönetimi ile devam eden nükleer kriz hakkında da değerlendirmede bulunan Dehkan, ABD ile müzakerenin büyük bir yanlış olacağını belirterek, ”İran hiçbir zaman müzakereye karşı olmamıştır. Daha önce birçok konuda farklı ülkelerle müzakerelerimiz oldu. Ancak nükleer anlaşmanın ilk gününden itibaren taahhütlerini ayaklar altına alan ABD oldu” dedi.

“MÜZAKERE OLMAYACAK VE SAVAŞI DA İSTEMİYORUZ”

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları kaldırması, tekrar anlaşmaya dönmesi ve bölgedeki askeri birliklerini çekmesi halinde 5+1 ülkeleri ile birlikte müzakerelere katılabileceğini söyleyen General Dehkan, “Müzakere olmayacak ve savaşı da istemiyoruz. Ancak bize karşı bir savaş başlatılırsa öngörülemeyen bir karşılık veririz.” ifadelerini kullandı.

“BÖLGEDE VAR OLAN KRİZ VE SORUNUN KAYNAĞI ABD’DİR”

ABD’nin Basra Körfezi’nde oluşturduğu askeri koalisyonun başarılı olmadığını söyleyen General Dehkan, İran’ın Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinden sorumlu olduğunu vurgulayarak, ”Bölgede var olan kriz ve sorunun kaynağı ABD’dir. Eğer Körfez’de ABD varlığı son bulursa bölgede huzur gelir.” ifadelerini kullandı.

(İHA)