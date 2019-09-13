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İspanya’da selde ölü sayısı 4’e yükseldi
İspanya’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi.
Dünya 13.09.2019, 19:27
İspanya’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi.
Yetkililer, hayatını kaybeden 51 yaşındaki bir kadın ve 61 yaşındaki kardeşinin devrilmiş otomobilin içinde bulunduklarını, üçüncü kişinin ise bir otomobilde sıkışarak can verdiğini açıklamıştı.(Serkan Bayar/İHA)
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