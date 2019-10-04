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İspanya’dan İstanbul’a giden uçak Ukrayna’da düştü
İspanya’nın Vigo şehrinden İstanbul’a hareket eden kargo uçağı Ukrayna’da düştü. 5 kişinin öldüğü kazada ölenlerin kimlikleri açıklandı.
Dünya 04.10.2019, 16:41 04.10.2019, 17:02
İspanya’nın Vigo şehrinden İstanbul’a hareket eden kargo uçağı Ukrayna’da düştü. 5 kişinin öldüğü kazada ölenlerin kimlikleri açıklandı.
Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, kazada uçakta bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Ayrıca, düşen uçakta ölenlerin kimlikleri açıklandı. Uçağın pilotu Vitaly Stepanenko, pilot yardımcısı Igor Majewski, denizci Yuri Kuzmenko, teknisyen Igor Zavadyuk ve radyo operatörü Vladimir Kirilenko’nun hayatını kaybettiği bildirildi. Hastanede yaşam savaşı veren kişilerin kimliği ise mühendisler Oleg Şakhov, Andrey Amelkin ve Andrey Koryakin olarak açıklandı.
(İHA)
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