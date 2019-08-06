Son Dakika
Ankara’daki kritik görüşme başladı
MSB: ABD'li askeri yetkililer ile görüşme başladı
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
Ankara’da kritik toplantıya yarın devam edilecek
Merkez Bankasından flaş açıklama
FLAŞ Halis Aygün: YKS tercih sonuçlarını bayramdan önce açıklayacağız.
Günün Özeti - 03 Ağustos 2019
Bahçeli’nin “Dönün” çağrısına Kocaeli’den 2 isim uydu
Irak kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

İsrail askerleri Filistinli gazetecinin evine baskın düzenledi

İsrail askerleri Batı Şeria’nın El Halil şehrinde yaşayan Filistinli gazeteci Raed el-Şarif’in evine baskın düzenledi.

Dünya 05.08.2019, 23:56
İsrail askerleri Filistinli gazetecinin evine baskın düzenledi

İsrail askerleri Batı Şeria’nın El Halil şehrinde yaşayan Filistinli gazeteci Raed el-Şarif’in evine baskın düzenledi.

İsrail askerleri, Batı Şeria’daki El Halil kentinde bulunan Filistinli gazeteci Raed el-Şarif’in evine baskın düzenledi. Evde arama yaptıktan sonra İsrail askerlerinin gittiği görüldü. Alghad kanalında çalışan Filistinli gazeteci Raed el-Şarif sosyal medya hesabında, "İşgal güçleri şu anda evime baskın düzenliyor" açıklamasında bulundu.

İsrail askerleri, çeşitli gerekçelerle sık sık Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki Filistin evlerine baskın düzenliyor.

Filistin Enformasyon Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin 2019 yılın ilk yarısında Filistin topraklarında gazetecilere karşı 298 ihlali işlediği bildirildi. Açıklamada, İsrail ihlalleri arasında 50 gazeteci gözaltına alındığı ve 92 gazeteci yaraladığı kaydedildi.

(İHA)
Yorumlar (0)
18°
açık
Namaz Vakti 06 Ağustos 2019
İmsak 04:04
Güneş 05:43
Öğle 13:00
İkindi 16:51
Akşam 20:06
Yatsı 21:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@