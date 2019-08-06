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İsrail askerleri Filistinli gazetecinin evine baskın düzenledi
İsrail askerleri Batı Şeria’nın El Halil şehrinde yaşayan Filistinli gazeteci Raed el-Şarif’in evine baskın düzenledi.
Dünya 05.08.2019, 23:56
İsrail askerleri Batı Şeria’nın El Halil şehrinde yaşayan Filistinli gazeteci Raed el-Şarif’in evine baskın düzenledi.
İsrail askerleri, çeşitli gerekçelerle sık sık Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki Filistin evlerine baskın düzenliyor.
Filistin Enformasyon Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin 2019 yılın ilk yarısında Filistin topraklarında gazetecilere karşı 298 ihlali işlediği bildirildi. Açıklamada, İsrail ihlalleri arasında 50 gazeteci gözaltına alındığı ve 92 gazeteci yaraladığı kaydedildi.(İHA)
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