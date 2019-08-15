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İsrail askerleri Mescid-i Aksa’da 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa’da açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Olaydan hemen sonra Mescid-i Aksa’nın kapıları kapatıldı.

Dünya 15.08.2019, 20:17
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İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa’da açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Olaydan hemen sonra Mescid-i Aksa’nın kapıları kapatıldı.

İsrail askerleri Mescid-i Aksa’nın Silsile Kapısı’nda “bıçaklı saldırı girişiminde bulundukları” iddiasıyla 2 Filistinliye ateş açarak ağır yaraladı. Olayda Mescid-i Aksa’nın bir muhafızı ve bir İsrail subayın da yaralandığı bildirildi. Yaşanan kargaşadan hemen sonra İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa’nın kapılarını kapattığı öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan 2 Filistinlinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)
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