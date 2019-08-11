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İsrail askerlerinden Mescid-i Aksa’ya saldırı
İsrail polisi, Kurban bayramı namazının ardından Mescid-i Aksa’daki Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla saldırdı.
Dünya 11.08.2019, 10:34 11.08.2019, 11:58
İsrail polisi, Kurban bayramı namazının ardından Mescid-i Aksa’daki Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla saldırdı.
(Hamad Alnajjar/İHA)
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