İsrail, Filistinli mahkumu 6 yıl sonra serbest bıraktı

İsrail, Kudüs’te gözaltına aldığı Filistinli İsmail Muhammed er-Ramiz’i 6 yılın adından serbest bıraktı.

İsrail ordusu, İsmail Muhammed er-Ramiz’i 2013 yılında Kudüs’teki Selvan beldesinde terör eylemlerine karıştığı ve direnişe katıldığı iddiasıyla gözaltına almıştı. Ramiz, İsrail cezaevlerinde geçirdiği 6 yılın ardından bugün serbest bırakıldı.

Ramiz, serbest bırakıldıktan sonra annesine ve akrabalarına kavuştu. Oğluna sarılan anne, “Şükür kavuşturana” dedi.

İsrail ordusu, bu yılın başından beri 2 bin 700 Filistinliyi gözaltına aldı.

(İHA)