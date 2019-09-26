İsrail ordusu, Batı Şeria’da bir Filistinlinin evini yıktı
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli bir aileye ait evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.
Dünya 26.09.2019, 16:26
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli bir aileye ait evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.
İsrail güçleri, sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Filistinlilere ait 538 ev ve iş yerini ruhsatsız olduğunu gerekçe göstererek yıkmıştı.(İHA)
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