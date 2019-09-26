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İsrail ordusu, Batı Şeria’da bir Filistinlinin evini yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli bir aileye ait evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.

Dünya 26.09.2019, 16:26
İsrail ordusu, Batı Şeria’da bir Filistinlinin evini yıktı
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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli bir aileye ait evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.

İsrail güçleri, Batı Şeria’daki Elhalil kentinde, Filistinli bir aileye ait evi yıktı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistinli ailenin yaşadığı ev, ruhsatsız olduğu iddiasıyla İsrail güçlerine ait buldozerle yıkıldı. İsrail ordusu, evi yıkarak aileyi evsiz bıraktı. İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs ile Batı Şeria’da sık sık Filistinlilere ait ev ve iş yerlerini ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkıyor. İsrail güçlerinin evi yıkmasına tepki gösteren Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında çatışma çıktığı kaydedildi. Filistinli gençler, İsrail askerlerine taş atarken, İsrail askerleri karşılık olarak göz yaşartıcı gaz kullandı.

İsrail güçleri, sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Filistinlilere ait 538 ev ve iş yerini ruhsatsız olduğunu gerekçe göstererek yıkmıştı.

(İHA)
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