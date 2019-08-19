İsrail ordusu, Filistinlilerin 4 oto servisini yıktı
İsrail ordusu, Filistin’in el Halil kentindeki Filistinlere ait otomobil bakımı ve tamirinin yapıldığı 4 oto servisini yıktı.
İsrail ordusu, Filistin’in el Halil kentindeki Filistinlere ait otomobil bakımı ve tamirinin yapıldığı 4 oto servisini yıktı.
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli vatandaşlara ait 4 oto servisini uyarmadan yıktı. İsrail güçleri sabah saatlerinde gerçekleştirdiği yıkımda iş makinelerini kullandı. İsrail polisi, yıkıma engel olmak isteyen Filistinlilere ise izin vermeyerek bölgeden uzaklaştırdı. İsrail ordusu, demir testeresini kullanarak bakım ve tamir servisindeki demirleri kesti.
Yıkıma şahit olan Filistinli Rami ez-Zugayr, ”Yıkılan oto servisleri ile 4 aile geçiniyordu. Burası, 4 ailenin ekmek teknesiydi. İsrail ordusunun iş yerlerimizi yıkmasıyla birlikte geçim kaynağımızı da kaybettik” ifadelerini kullandı.
(İHA)
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