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İsrail savaş uçakları 4 askeri noktaya saldırdı
İsrail işgal güçlerine ait savaş uçakları, Gazze’de Hamas’a ait 4 mevziyi vurdu.
Dünya 08.09.2019, 09:47
İsrail işgal güçlerine ait savaş uçakları, Gazze’de Hamas’a ait 4 mevziyi vurdu.
İsrail ordusu dün, Gazze’den gönderilen bir insansız aracının İsrail tarafındaki askeri bir araca patlayıcı madde attığı ve askeri aracın hafif şekilde zarar gördüğünü bildirmişti. İsrail güçleri Gazze’den yapılan İHA saldırısına karşılık olarak Gazze’nin Refah kentinde Hamas’a ait gözlem noktasına topçu saldırısı düzenlemişti.(Hamad Alnajjar/İHA)
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