İsrail’de terör örgütü YPG/PKK’ya destek gösterisi

Batı Kudüs’te bir grup İsrailli, Barış Pınarı Harekatı’nı protesto ederek, YPG/PKK’ya destek gösterisi düzenledi.

Batı Kudüs’teki Tsarfats Meydanı’nda toplanan bir grup İsrailli, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde sloganlar atarak, terör örgütü YPG/PKK’nın sözde bayrağını açtı. Grup, yaptıkları açıklamanın ardından dağıldı.

(İHA)