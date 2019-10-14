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İsrail’de terör örgütü YPG/PKK’ya destek gösterisi

Batı Kudüs’te bir grup İsrailli, Barış Pınarı Harekatı’nı protesto ederek, YPG/PKK’ya destek gösterisi düzenledi.

Dünya 13.10.2019, 23:10
İsrail’de terör örgütü YPG/PKK’ya destek gösterisi

Batı Kudüs’te bir grup İsrailli, Barış Pınarı Harekatı’nı protesto ederek, YPG/PKK’ya destek gösterisi düzenledi.

Batı Kudüs’teki Tsarfats Meydanı’nda toplanan bir grup İsrailli, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde sloganlar atarak, terör örgütü YPG/PKK’nın sözde bayrağını açtı. Grup, yaptıkları açıklamanın ardından dağıldı.

(İHA)
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