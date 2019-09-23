İsrail’in katlettiği Filistinli kadının kimliği ortaya çıktı

İsrail’in 4 gün önce Kudüs’ün kuzeyinde katlettiği Filistinli kadının 50 yaşındaki Nayfa Muhammed Kaabneh’in olduğu ortaya çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Çarşamba günü işgal altındaki Kudüs’ün kuzeyindeki Kalandya kontrol noktasında İsrail askerleri tarafından vurulan kadının kimliği 50 yaşındaki Nayfa Muhammed Kaabneh’in olduğunu duyurdu.

İsrail askerleri, Çarşamba günü işgal altındaki Kudüs’ün kuzeyindeki Kalandya askeri kontrol noktasında Filistinli kadına ateş açmış, olay yerine gelen ambulansın yaralı kadına müdahale etmesini engellemişti. Filistinli kadın, kan kaybından hayatını kaybetmişti.

(İHA)