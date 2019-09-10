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İstifası duyurulan Bolton’dan ilk açıklama

ABD Başkanı Donal Trump tarafından görevinden ayrıldığı duyurulan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, istifa etmeyi dün gece teklif ettiğini ama Trump’ın ‘Yarın konuşalım’ dediğini açıkladı.

Dünya 10.09.2019, 19:45
İstifası duyurulan Bolton’dan ilk açıklama
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ABD Başkanı Donal Trump tarafından görevinden ayrıldığı duyurulan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, istifa etmeyi dün gece teklif ettiğini ama Trump’ın ‘Yarın konuşalım’ dediğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın John Bolton’dan istifa etmesini istediğini ve bu sebeple Bolton’un istifasını sunduğu yönündeki açıklamasından sonra Bolton’dan konuya ilişkin ilk açıklama geldi Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bolton, “Dün gece istifa etmeyi teklif ettim, Başkan Trump, ‘Bunu yarın konuşalım’ dedi” ifadelerini kullandı.

Trump açıklamasında, “John Bolton’u Beyaz Saray’ın artık kendisinin hizmetlerine ihtiyacı olmadığı konusunda dün gece bilgilendirdim” ifadelerini kullanmıştı. Kendisinin birçok konuda Bolton ile anlaşamadıklarını belirten Trump, “Ondan istifa etmesini istedim, ki istifası bu sabah elime geçti. John’a hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” demişti.

(İHA)
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