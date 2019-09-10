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İstifası duyurulan Bolton’dan ilk açıklama
ABD Başkanı Donal Trump tarafından görevinden ayrıldığı duyurulan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, istifa etmeyi dün gece teklif ettiğini ama Trump’ın ‘Yarın konuşalım’ dediğini açıkladı.
Dünya 10.09.2019, 19:45
ABD Başkanı Donal Trump tarafından görevinden ayrıldığı duyurulan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, istifa etmeyi dün gece teklif ettiğini ama Trump’ın ‘Yarın konuşalım’ dediğini açıkladı.
Trump açıklamasında, “John Bolton’u Beyaz Saray’ın artık kendisinin hizmetlerine ihtiyacı olmadığı konusunda dün gece bilgilendirdim” ifadelerini kullanmıştı. Kendisinin birçok konuda Bolton ile anlaşamadıklarını belirten Trump, “Ondan istifa etmesini istedim, ki istifası bu sabah elime geçti. John’a hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” demişti.(İHA)
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