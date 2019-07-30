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İsveç Başbakanı Löfven’den Trump’a cevap
İsveç Başbakanı Stefan Löfven, tutuklu Amerikalı şarkıcı ASAP Rocky hakkında ABD Başkanı Donald Trump’ın eleştirilerine cevap vererek, “İsveç yargı sistemi pazarlığa açık değildir” dedi.
Dünya 29.07.2019, 23:28 29.07.2019, 23:37
İsveç Başbakanı Stefan Löfven, tutuklu Amerikalı şarkıcı ASAP Rocky hakkında ABD Başkanı Donald Trump’ın eleştirilerine cevap vererek, “İsveç yargı sistemi pazarlığa açık değildir” dedi.
(İHA)
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