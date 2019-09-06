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İsveç Dışişleri Bakanı Wallstorm istifa etti

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallstrom, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Dünya 06.09.2019, 18:05
İsveç Dışişleri Bakanı Wallstorm istifa etti

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallstrom, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

2014 yılında göreve başladığında ülkenin feminist dış politikasına öncülük eden İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallstrom, bugün ailesiyle daha fazla zaman geçirmek için görevinden istifa edeceğini söyledi. Wallström, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, 5 yıllık görev yaptığı Dışişleri Bakanlığından istifa ettiğini, ailesine ve torunlarına daha fazla zaman ayırmak için böyle bir karar verdiğini söyledi. Wallstrom Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsveç’i güvenli hale getirmeyi ve İsveç’e uluslararası alanda saygı duyulmasını her şeyin önüne koydum. Şimdi kocam, çocuklarım ve torunlarımla vakit geçirme zamanı" ifadelerini kullandı.

Hükümet, Wallstrom’un görevinden yakında ayrılmak istediğini söyledi, ancak zaman belirtmedi.

(İHA)
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