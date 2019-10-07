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İsveç’te 28 araba yakıldı
İsveç’in başkenti Stockholm’de dün akşam saatlerinden bu yana 28 araç yakıldı.
Dünya 07.10.2019, 13:25
İsveç’in başkenti Stockholm’de dün akşam saatlerinden bu yana 28 araç yakıldı.
Sabah saatlerinde ise Stockholm’ün kuzey semtlerinden Marsta’nın merkezindeki bir kuaför salonun girişinde çok şiddetli bir patlama meydana geldi. Ayrıca Marsta’nın üç farklı yerinden araba yakılma alarmı polise geldi. Patlama ve arabaların yakılma olayı sonucunda kimse yaralanmazken park yerinde bulanan 19 araba ise tamamen kül oldu.(Metin Altınışık/İHA)
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