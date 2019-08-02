İsveç’teki dilenciler belediyeye işgal harcı verecek
İsveç’teki bir belediye Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden gelen dilencilerden, işgal harcı olarak aylık 25 Euro para alacağını duyurdu.
İsveç’teki bir belediye Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden gelen dilencilerden, işgal harcı olarak aylık 25 Euro para alacağını duyurdu.
İsveç’in büyük şehirlerinden Eskiltuna Belediye Meclisi Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden gelen dilencilerden, işgal harcı olarak aylık 25 Euro değerinde 250 İsveç kronu alacağını duyurdu. Belediye tarafından yapılan açıklamada bu harcı ödeyen dilencilerin istedikleri yerlerde dilenebilecekleri öte yandan vermeyi reddedenlerin ise para cezasına çarptırılacağı aktarıldı.
İsveç’in bütün şehirlerine organize olarak gelen 5 bin civarında dilenci bulunuyor. Dilencilerin kendi ifadelerine göre kendi ülkelerinde bir ayda kazandıkları parayı, İsveç’te bir günde kazanıyorlar. İsveç’e gelen dilenciler 3 ay İsveç’te kaldıktan sonra memleketlerine dönüyor.
(Metin Altınışık/İHA)
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