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İtalya’da Başbakan Conte Hükümetine güvenoyu

İtalya Parlamentosu Üst Meclisi, Başbakan Giuseppe Conte başkanlığındaki yeni hükümete güven oyu verdi.

Dünya 10.09.2019, 23:14 10.09.2019, 23:57
İtalya’da Başbakan Conte Hükümetine güvenoyu

İtalya Parlamentosu Üst Meclisi, Başbakan Giuseppe Conte başkanlığındaki yeni hükümete güven oyu verdi.

İtalya Parlamentosu Üst Meclisi, Başbakan Giuseppe Conte başkanlığındaki yeni hükümete 133’a karşı 169 evet oyu ile güvenoyu verdi. Oylamada 5 de çekimser oy kullanıldı.

İtalya’da koalisyon ortağı Lig lideri aşırı sağcı Matteo Salvini’nin erken seçimlere gidilmesi çağrısı ile tetiklediği siyasi kriz sonucunda Başbakan Giuseppe Conte 20 Ağustos’ta istifasını vermişti. Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella diğer siyasi parti temsilcileriyle yaptığı uzun istişareler sonrasında Conte’den yeni koalisyon hükümetini kurmasını istemiş, Conte de geçen Çarşamba günü bakanlar listesini açıklamıştı. Dün yapılan oylamada da Milletvekilleri Meclisi Parlamentosu yeni hükümete 263’a karşı 343 evet oyu ile güvenoyu vermişti.

(Serkan Bayar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Güvenoyu #Başbakan Conte #italya
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