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İtalya’da tek motorlu uçak düştü: 1 ölü, 3 yaralı
İtalya’da tek motorlu uçak düştü; 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Dünya 21.09.2019, 16:24
İtalya’da tek motorlu uçak düştü; 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Acil Servis Birimi yaptığı açıklamada, “Orio al Serio uçuş kulübünün yakınında bu sabah içinde dört kişinin bulunduğu tek motorlu Piper modeli bir uçak düştü. Kaza İtalya’daki Bergamo Havalimanı’ndan çok uzak olmayan bir bölgede meydana geldi” denildi.
Olay mahalli şu anda kordon altına alınmış durumda ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.(Serkan Bayar/İHA)
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