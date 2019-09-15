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İtalya’nın yeni hükümeti göçmenleri kabul etti
İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte’nin kurduğu yeni hükümet göçmenleri taşıyan Ocean Viking gemisini ülkeye kabul etti.
Dünya 14.09.2019, 22:59
İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte’nin kurduğu yeni hükümet göçmenleri taşıyan Ocean Viking gemisini ülkeye kabul etti.
Gemide 58 erkek, 6 kadın, 1’i bir yaşında olmak üzere 17 küçük çocuk ve gemiyi kiralayan Sınırsız Doktorlar üyeleri de bulunuyordu. Eski Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini’nin, gemide bulunan göçmenlerin İtalya kıyılarındaki limanlara ayak bakmasına şiddetle karşı çıktığı biliniyordu.(Serkan Bayar/İHA)
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