İtfaiye Ekipleri 8 Yıl Sonra Buldu... Hayretler İçinde Kaldılar!

10 gün önce 7 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı ve gelen itfaiye ekipleri binayı tahliye etmek istedi. Görevliler Heinz H. isimli şahsın kapısının açılmamasıyla birlikte kapıyı kırarak içeri girdiler ve adamın iskeletini gördüler.

Emekli adamın köpeğinin de öldüğü görüldü. Heinz H.'nin pposta kutusunda yapılan inceleme ve otopsi sonucunda adamın 8 yıl önce hayata gözlerini yumduğu tespit edildi. Emekli adamın köpeğinin de açlıktan evde öldüğü tespit edildi.