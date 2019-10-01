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İtfaiye Ekipleri 8 Yıl Sonra Buldu... Hayretler İçinde Kaldılar!

Almanya Senden şehrinde emekli bir şahsın 2011 yılında hayata gözlerini yumduğu tespit edildi. Çıkan yangın sonucunda bir binayı tahliye etmek isteyen itfaiye ekipleri, daireden ses gelmeyince kapıyı kırarak içeri girdiler ve yaşlı adamın iskeletiyle karşı karşıya kaldılar.

Dünya 01.10.2019, 11:05 Billdrt
İtfaiye Ekipleri 8 Yıl Sonra Buldu... Hayretler İçinde Kaldılar!
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10 gün önce 7 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı ve gelen itfaiye ekipleri binayı tahliye etmek istedi. Görevliler Heinz H. isimli şahsın kapısının açılmamasıyla birlikte kapıyı kırarak içeri girdiler ve adamın iskeletini gördüler.

Emekli adamın köpeğinin de öldüğü görüldü. Heinz H.'nin pposta kutusunda yapılan inceleme ve otopsi sonucunda adamın 8 yıl önce hayata gözlerini yumduğu tespit edildi. Emekli adamın köpeğinin de açlıktan evde öldüğü tespit edildi.

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