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Japon imparatorundan parlamentoya tekerlekli sandalye düzeneği

Japon İmparatoru Naruhito, Temmuz ayında gerçekleştirilen seçimlerde milletvekili olan iki engelli vekil için parlamentoya tekerlekli sandalye düzeneği yaptırdı.

Dünya 01.08.2019, 12:07 01.08.2019, 12:35
Japon imparatorundan parlamentoya tekerlekli sandalye düzeneği

Japon İmparatoru Naruhito, son seçimlerde engelli iki yeni milletvekilinin parlamentoya erişimini sağlamak için tekerlekli sandalye düzeneğinin yaptırılmasının ardından Japonya meclisinde ilk açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Naruhito, "Çeşitli yurt içi ve yurt dışı konularını ele alan meclisin en yüksek egemenlik kurumu olarak sorumluluğunu yerine getireceğini ve halkın güvenine cevap vereceğini umuyorum" dedi.

Engelsiz meclis olarak adlandırılan oturumdan önce hükümet tekerlekli sandalye kullanan ve bakıcı yardımına ihtiyacı olan 2 milletvekili için bir alan oluşturdu.

Tekerlekli sandalyeleri bir sinir sistemi hastalığına sahip olan Yasuhiko Funago ve beyin felci geçiren Eiko Kimura adlı milletvekilleri kullanıyor. Milletvekilleri aktörlükten politikacılığa geçen Taro Yamaoto liderliğinde bir muhalefet grubunu temsil ediyor.

Engelli milletvekili Eiko Kimura, "Fiziksel engelleri kaldırma yolundaki çabalarından dolayı parlamentoya müteşekkirim ancak daha yapılması gereken çok şey var. Bu sorunların hepsini parlamentoda ele alacağız" dedi.

Diğer engelli milletvekili Yasuhiko Funago ise yardımcısı aralığıyla yaptığı açıklamada, herkesin beklentisini karşılamak istediğini söyledi.

Kimura ve Funago, engelliler için eğitimde ve bakım konusunda reform yapacaklarını söyledi.

İki milletvekilinin varlığı engelli insanların evde veya özel bakım yerlerinde kalmalarının teşvik edildiği ülkede değişimin bir işareti olarak görülüyor ve Japonya’nın muhafazakar siyaset dünyasının, Tokyo’da gerçekleştirilecek 2020 olimpiyatlarından önce herkes için daha kapsayıcı bir toplumu teşvik etmeye hazır olup olmadığının bir testi olduğu düşünülüyor.

(İHA)

#Engelli milletvekili Eiko Kimura #Taro Yamaoto #Japon İmparatoru Naruhito #Japon imparatorundan parlamentoya tekerlekli sandalye düzeneği
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