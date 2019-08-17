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Japonya, ABD’den 42 yeni savaş uçağı alacak
Japonya Savunma Bakanlığı, ABD’den 42 adet F-35B savaş uçağı alınacağını resmi olarak açıkladı.
Dünya 17.08.2019, 10:35
Japonya Savunma Bakanlığı, ABD’den 42 adet F-35B savaş uçağı alınacağını resmi olarak açıkladı.
UÇAK GEMİSİ PLANI
Daha önce orta vadeli savunma programında kısa mesafeli kalkış ve dikey iniş kapasitesi barındıran savaş uçaklarına ihtiyaç duyulduğunu belirten Japonya, Öz Savunma Kuvvetlerine (SDF) ait dev savaş gemisi Izumo’yu uçak gemisine dönüştürerek yeni alınacak F35B savaş uçakları için kullanmayı planlıyor.(Burak Ersoy/İHA)
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