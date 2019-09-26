Japonya Başbakanı Abe’den Orta Doğu açıklaması

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ülkesinin Orta Doğu’da barış ve istikrarın sağlanması için elinden geleni yapacağını söyledi.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ABD’nin New York şehrinde ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenledi. Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine yönelik saldırılara atıfta bulunan Abe, “Japonya, uluslararası toplumla birlikte petrol tesislerine yapılan saldırıları şiddetle kınıyor. Orta Doğu’daki kötüleşen durumdan derinden endişe duyuyorum. Küresel ekonominin istikrarı bu bölgenin barış ve istikrarına bağlı" ifadelerini kullandı.

Japonya’nın hem İran hem de ABD ile diyalog kurmaya devam edeceğinin ve bölgede istikrarın sağlanmasına dair çabalarını sürdüreceğinin altını çizen Abe, Güney Kore ve Japonya arasında artan gerilime de değindi.

"Japonya, Güney Kore ile ilişkilerin bölgesel güvenliği dengesizleştirmemesi gerektiği konusundaki tutumunu sürdürüyor" diyen Abe, Güney Kore’nin iki ülke arasındaki istihbarat paylaşım anlaşmasını tek taraflı olarak feshetmesinden üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Abe, ABD ile yapılan ticaret anlaşmasının yalnızca Japonya ekonomisine değil, aynı zamanda özgür ve adil kurallara dayanan küresel bir ekonominin gelişmesine katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.

(İHA)