Japonya Başbakanı Abe’den Orta Doğu açıklaması
Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ülkesinin Orta Doğu’da barış ve istikrarın sağlanması için elinden geleni yapacağını söyledi.
Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ülkesinin Orta Doğu’da barış ve istikrarın sağlanması için elinden geleni yapacağını söyledi.
Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ABD’nin New York şehrinde ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenledi. Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine yönelik saldırılara atıfta bulunan Abe, “Japonya, uluslararası toplumla birlikte petrol tesislerine yapılan saldırıları şiddetle kınıyor. Orta Doğu’daki kötüleşen durumdan derinden endişe duyuyorum. Küresel ekonominin istikrarı bu bölgenin barış ve istikrarına bağlı" ifadelerini kullandı.
"Japonya, Güney Kore ile ilişkilerin bölgesel güvenliği dengesizleştirmemesi gerektiği konusundaki tutumunu sürdürüyor" diyen Abe, Güney Kore’nin iki ülke arasındaki istihbarat paylaşım anlaşmasını tek taraflı olarak feshetmesinden üzüntü duyduğunu dile getirdi.
Abe, ABD ile yapılan ticaret anlaşmasının yalnızca Japonya ekonomisine değil, aynı zamanda özgür ve adil kurallara dayanan küresel bir ekonominin gelişmesine katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.(İHA)
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