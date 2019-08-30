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Japonya Başbakanı Abe’den Orta Doğu mesajı

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Orta Doğu’daki tansiyonun düşürülmesi için çalışmaya hazır olduklarını ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmek istediğini söyledi.

Dünya 30.08.2019, 10:49
Japonya Başbakanı Abe’den Orta Doğu mesajı
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Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Orta Doğu’daki tansiyonun düşürülmesi için çalışmaya hazır olduklarını ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmek istediğini söyledi.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Orta Doğu’da tansiyonun düşmesi için elinden geleni yapmayı planladığını ifade ederek, Eylül ayında gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmeleri sırasında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmek istediğini söyledi. Afrika’daki gelişmelerin ele alındığı üç günlük uluslararası konferansın sonunda düzenlediği basın toplantısında açıklama yapan Abe, “Orta Doğu’daki barış ve istikrar Japonya’nın ulusal çıkarlarına doğrudan bağlıdır. Orta Doğu’daki tansiyonun düşmesi için en iyi rolü üstlenebilir ve ısrarla çalışabiliriz” dedi.

(İHA)
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