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Japonya tayfun felaketinde ölü sayısı 40’a çıktı

Japonya’yı vuran Hagibis Tayfunu’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 40’a yükseldi.

Dünya 14.10.2019, 09:33 14.10.2019, 09:53
Japonya tayfun felaketinde ölü sayısı 40’a çıktı

Japonya’yı vuran Hagibis Tayfunu’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 40’a yükseldi.

Japonya, hafta sonu ülkeyi vuran ve son yılların en şiddetli tayfunlarından biri olarak gösterilen Hagibis Tayfunu’nun yaralarını sarmaya çalışırken, felaketin bilançosu da netleşmeye başladı. Şiddetli yağışların neden olduğu su baskınları, toprak kaymaları ve fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 40’a yükseldiği açıklandı. 17 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiğini belirten yetkililer, arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Tayfun sırasında yaralananların sayısı 189’a çıkarken sel sularının tamamen çekilmesiyle ölü ve yaralı sayısının artabileceği ifade edildi.

İKİ GÜNDE REKOR YAĞIŞ

Japonya Meteoroloji Ajansı, Nagano, Fukushima, Niigata ve Iwata eyaletleri başta olmak üzere bazı kesimlerin, yıllık yağış oranının yüzde 40’ını yalnızca iki günde aldığını açıkladı. Aşırı yağış nedeniyle Tokyo’nun kuzeybatısındaki Nagano Eyaletindeki Chikuma Nehri dahil 21 akarsu yatağında çökme rapor edildi. Akarsu yakınlarındaki bazı yerleşim yerleri ise çamurla kaplandı.

BAŞBAKAN ABE’DEN AÇIKLAMA

Arama kurtarma ve tahliye çalışmalarıyla ilgili konuşan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, sele teslim olan bölgelerdeki suların mümkün olan en kısa zamanda tahliye edilmesi için yetkililere tüm gerekli ekipmanlarla birlikte seferberlik çağrısı yaptığını açıkladı. "İnsanları kurtarmak en önemli önceliğimiz" diyen Abe, "Polis, itfaiye, Sahil Güvenlik ve Öz Savunma Kuvvetlerinden 110 bini aşkın personel arama kurtarma operasyonlarına katılıyor. Çalışmalar gece boyunca da devam ediyor" şeklinde konuştu.

TEKRAR YAĞIŞ BEKLENİYOR

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Meteoroloji Ajansı bugün öğleden sonra Japonya genelinde yoğun yağış beklendiği uyarısında bulundu. Tayfun sırasında birçok nehirde su seviyesinin yükseldiğini ve taşkınlar yaşandığını hatırlatan yetkililer, akarsu yakınlarında yaşayan bölge sakinlerini olası yeni su baskınlarına karşı tetikte olmaya çağırdı. Yoğun yağış beklentisi nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının yavaşlayabileceği belirtildi.

(YK-NT-D)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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