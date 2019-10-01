Son Dakika
Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 29’uncu gününde
Türk Eğitim Vakfı'nda Safiye Ayla'ya vefa...
Kayıp ortaokul öğrencisi bulundu
17. Dünya Atletizm Şampiyonası: Kenyalı Beatrice Chepkoech altın aldı
“Suriye'de hiçbir terörist unsura yer yok“
Göztepe, Gazişehir beraberliğinin sevincini yaşıyor

Japonya’da 158 kişi aşırı çalışmaktan öldü

Japonya’da hazırlanan bir hükümet raporu, 2018 yılında 158 kişinin aşırı çalışmaya bağlı sağlık sorunlarından dolayı hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

Dünya 01.10.2019, 10:16 01.10.2019, 10:27
Japonya’da 158 kişi aşırı çalışmaktan öldü
banner63

Japonya’da hazırlanan bir hükümet raporu, 2018 yılında 158 kişinin aşırı çalışmaya bağlı sağlık sorunlarından dolayı hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

Japonya’da çalışma şartları ile ilgili hazırlanan bir hükümet raporu, ülkede "karoshi" (aşırı çalışmaya bağlı ölümler) konusundaki vahim tabloyu ortaya koydu. Kamu Yayıncısı NHK’nın haberine göre, 2018 yılında intihar ya da sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden çalışanlardan 158’inin ölümü "aşırı çalışmaya bağlı sorunlar" nedeniyle gerçekleşti. Söz konusu sayının son 10 yılda kaydedilen en düşük oran olduğunun belirtildiği raporda, buna rağmen toplam vakaların fazlalığına dikkat çekilerek önlem alma çağrısında bulunuldu.

ÇALIŞMA KOŞULLARI YAŞ GÖZETMEDİ

Rapora yansıyan ölüm vakalarında, yaş sıralamasına göre başı 47 ölüm ile 40’lı yaşlarındaki çalışanlar çekerken, onları 46 ölüm vakası ile 50’li yaşlarındaki çalışanlar takip etti. Aşırı çalışmaya bağlı nedenlerden hayatını kaybedenlerin 26’sını 30’lu yaşlarında olanlar oluştururken, aynı nedenden ölenlerin 20’sinin 60’lı yaşlarda, 19’unun ise 20’li yaşlarda olduğu belirlendi.

İNŞAAT SEKTÖRÜ BAŞTA

İnşaat sektöründe çalışan 78 işçinin 2010 sonrası 5 yıllık dönemde beyin ve kalp rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya koyan rapora göre, söz konusu hastalıklara ise aşırı çalışma neden oldu. Aynı dönemde inşaat sektöründeki 54 işçi psikolojik sorunlardan ötürü intihar ederken, intihar vakalarının 30’unu şantiye yöneticileri oluşturdu. Uzun mesai saatleri ve ağır çalışma koşulları raporda söz konusu intiharların nedeni olarak yer alırken, çalışanların üstleriyle yaşadıkları sorunlardan kaynaklanan iş stresi de bir diğer neden olarak kayıtlara geçti.

MEDYA SEKTÖRÜNDE DE DURUM VAHİM

Aşırı çalışmaya bağlı ölümlerde, inşaat endüstrisinin ardından medya sektörü üst sırada yer aldı. Aynı 5 yıllık dönemde 10 medya çalışanı aşırı çalışmaya bağlı sağlık sorunlarından hayatını kaybederken, 4 medya çalışanı ise iş stresi nedeniyle intihar etti. İntihar eden çalışanların tümünün 20’li yaşlarında olduğu rapora yansıdı. Medya sektöründeki uzun çalışma saatlerine dikkat çekilen raporda, bazı sektör çalışanlarının iki hafta ya da daha uzun izin almadan çalıştıkları vurgulandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#dünya #japonya
Yorumlar (0)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 01 Ekim 2019
İmsak 05:15
Güneş 06:38
Öğle 12:43
İkindi 16:01
Akşam 18:38
Yatsı 19:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@