Japonya’da aşırı sıcaklardan 11 kişi öldü

Japonya’da 30 derecenin üzerinde seyreden sıcaklardan dolayı 11 kişinin aşırı sıcağa bağlı nedenlerden hayatını kaybettiği açıklandı.

Geçen yıl mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık değerlerine ev sahipliği yapan, bu sene ise uzun süren yağmur sezonu ile şaşırtan Japonya’dan, bu yazın ilk korkutan haberi geldi. Geçtiğimiz hafta itibariyle yağmur sezonunu geride bırakan Japonya’da, hava sıcaklıklarının artış gösterdiği ilk haftada 11 kişinin aşırı sıcağa bağlı nedenlerden hayatını kaybettiği açıklandı. Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı verilerine göre, geçen hafta 30 dereceyi aşan sıcaklarda 5 bin 664 kişi sıcak çarpması şikayetiyle hastanelere başvurdu. Bunlardan 119’unun en az 3 hafta süreyle hastanede kalması gerektiği kaydedilirken, bin 792 kişinin ise hafif sağlık sorunları yaşadığı belirtildi. 11 kişinin ise sıcak ve sıcağa bağlı nedenlerden yaşamını yitirdiği açıklandı. Japonya’nın 47 eyaletinin 11 farklı bölgesinde ölüm vakaları kaydedildiği öğrenilirken, yetkililer önümüzdeki hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen sıcaklara karşı önlem alma çağrısı yaptı.

GEÇEN YIL REKOR KIRMIŞTI

Geçen yaz ülke genelinde görülen aşırı sıcaklarla mücadele eden Japonya’nın Kumagaya şehrinde Temmuz ayında 41.1 derecelik sıcaklık kaydedilmiş, değerin Japonya’da kaydedilen en yüksek sıcaklık olduğu açıklanmıştı. Yaz boyunca sıcak ve sıcağa bağlı nedenlerden birçok kişi hayatını kaybetmişti.

Bu sene ise beklenenin aksine yağmurlu geçen Haziran ve Temmuz aylarının ardından ilk olarak geçen hafta sıcaklık değerlerinde artış görülmüş, sıcaklıklar Japonya genelinde 30 derecenin üzerinde seyretmişti.

(İHA)