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Japonya’da tayfunun bilançosu gün geçtikçe ağırlaşıyor

Japonya’yı vuran Hagibis Tayfunu’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 74’e yükseldi.

Dünya 16.10.2019, 09:55 16.10.2019, 10:29

Japonya’yı vuran Hagibis Tayfunu’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 74’e yükseldi.

Hafta sonu Japonya’yı vuran ve geride büyük bir enkaz bırakan Hagibis Tayfunu’nun ardından arama kurtarma çalışmalarında 4. güne girilirken tayfunun bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Kayıp sayısını belirlemeye çalışan yetkililer, çarşamba günü itibariyle 74 kişinin tayfun nedeniyle hayatını kaybettiğinin belirlendiğini doğruladı. Kayıp olarak kayıtlara geçen kişileri arama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

MADDİ ZARAR BÜYÜK

Tayfunun neden olduğu şiddetli yağışlar ve sert rüzgarların, ülke genelinde 73 akarsu yatağında taşmaya neden olduğu kaydedildi. Taşan nehirler nedeniyle su basan bölgelerde 13 binden fazla ev kullanılamaz hale gelirken bin 100 ev de kısmen tahrip oldu. Çarşamba günü itibariyle 12 bin evin halen elektriksiz olduğu açıklandı.

ULAŞIMI DA VURDU

Yerel tren seferleri tayfunun ardından büyük oranda normale dönse de, tayfun bazı hızlı tren seferlerinde aksamalara neden oldu. Hokuriku Hızlı Treni’nin vagonlarının bulunduğu depoyu sel basması nedeniyle 120 tren vagonunun zarar gördüğü, operasyonların tamamen normale dönmesinin 2 hafta alabileceği bildirildi.

Bu süre zarfında Tokyo ile Kanazawa arasındaki seferlerin yalnızca yüzde 60’ının gerçekleştirileceği öğrenildi.

HÜKÜMETTEN ÖZEL BÜTÇE

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, bugün gerçekleştirilen meclis bütçe komisyonu toplantısında, hükümetin Hagibis Tayfunu’ndan etkilenen felaketzedeler için afet yardımı olarak 6.5 milyon dolar ayırdığını açıkladı. Yardım fonlarının 2019 ulusal bütçesinden finanse edileceğini kaydeden Abe, söz konusu rakamın yardım malzemelerinin felaketzedelere acilen ulaştırılması ve desteğin arttırılması için kullanılacağını söyledi. İtfaiye, polis, sahil güvenlik ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) mensubu 110 bin personelin arama kurtarma çalışmalarına 24 saat esasına göre devam ettiğini hatırlatan Abe, dünden bu yana 16 şehirdeki 58 farklı noktada sel sularının tamamen tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

(BE-EK-NT-D)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#Hagibis tayfunu #bilanço #tayfun #japonya
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