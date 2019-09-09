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Japonya’daki tayfunda 1 kişi öldü

Japonya’yı vuran Faxai Tayfunu nedeniyle 1 kişinin öldüğü, en az 41 kişinin yaralandığı açıklandı.

Dünya 09.09.2019, 12:50 09.09.2019, 13:24
Japonya’daki tayfunda 1 kişi öldü
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Japonya’yı vuran Faxai Tayfunu nedeniyle 1 kişinin öldüğü, en az 41 kişinin yaralandığı açıklandı.

Japonya’nın başkenti Tokyo ve çevresindeki eyaletlerde bu sabah etkili olan ve hayatı felç eden Faxai Tayfunu’nun ardından, felaketin bilançosu netleşmeye başladı. İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

YANGINA NEDEN OLDU

Chiba Eyaleti’nde şiddetli rüzgar bir barajın yüzeyindeki güneş panellerinde yangın çıkmasına neden oldu. Ayrıca dağlık alanda bulunan iki verici kulesinin de rüzgar nedeniyle yıkıldığı öğrenildi. Tokyo elektrik dağıtım şirketi, yerel saatle 15.00 itibariyle 800 bin hanenin halen elektriksiz olduğunu bildirdi.

ULAŞIMI FELÇ ETTİ

Gün boyunca demiryolu başta olmak üzere tüm ulaşım kanallarında aksamalara neden olan tayfun nedeniyle, tren seferleri öğleye dek yapılamadı. Pazartesi iptal edilen uçuş sayısı da 160 olarak açıklandı. Gün boyu aksamaların yaşandığı hızlı tren seferleri ise öğleden sonra normale dönmeye başladı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Faxai Tayfunu #japonya #dünya
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