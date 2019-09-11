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Japonya’nın uzay kargo aracı fırlatılamadı

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı’nın uzay kargo aracı HTV-8, fırlatma rampasının alev alması sonucu Dünya yörüngesine gönderilemedi.

Dünya 11.09.2019, 15:24 11.09.2019, 15:40
Japonya’nın uzay kargo aracı fırlatılamadı
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Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı’nın uzay kargo aracı HTV-8, fırlatma rampasının alev alması sonucu Dünya yörüngesine gönderilemedi.

Bugün yola çıkması beklenen Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı’nın (JAXA) uzay kargo taşıyıcısı H-II Transfer Aracı-8 (HTV-8), fırlatma rampasının alev alması sonucu Dünya yörüngesine gönderilemedi. Uluslararası Uzay İstasyonu için gerekli donanımları Dünya yörüngesine ulaştırmak üzere bugün yerel saat ile 06.33’te Japonya’daki Tanegashima Uzay Merkezi’nden fırlatılması planlanan insansız uzay aracının kalkışı için yeni bir tarih verilmezken, Mitsubishi Heavy Industries firmasının güncel durum hakkında bilgi vermek üzere bir basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

PLANLAR GECİKTİ

Uluslararası Uzay İstasyonu için gerekli donanımları Dünya yörüngesine ulaştırmak üzere bu sabah Japonya’dan yola çıkması planlanan HTV-8’in 4 tonu aşkın sarf malzemesi, yedek parça ve donanımı 14 Eylül’de Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştırması bekleniyordu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#uzay kargo aracı #japonya
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