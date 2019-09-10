Son Dakika
Cumhurbaşkanı’na suikast girişiminde flaş gelişme!
Eşinin bıçakladığı öğretmenin yer değişikliği talebinin reddedilmesi hak ihlali sayıldı
Türk Telekom'dan öğrencilere ücretsiz dijital servis müjdesi
Zorlu Enerji “ISO 45001:2018 Sertifikası“ aldı
Hatay’da buğday yüklü gemide yangın paniği
Nazilli’de boya yüklü kamyonda patlama: 5 yaralı
FETÖ'nün “mahrem imamlarına“ operasyon
Ankaragücü, bilet fiyatlarında indirim yaptı
Van’da 1 terörist ikna sonucu teslim oldu
Beyoğlu’nda trafik magandaları esnafı darp etti

Japonya’nın uzay kargo aracı yarın yola çıkıyor

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı’nın uzay kargo aracı HTV-8, Uluslararası Uzay İstasyonu’na 4 ton sarf malzemesi ulaştırmak üzere yerel saatle yarın yola çıkacak.

Dünya 10.09.2019, 10:50 10.09.2019, 11:33
Japonya’nın uzay kargo aracı yarın yola çıkıyor

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı’nın uzay kargo aracı HTV-8, Uluslararası Uzay İstasyonu’na 4 ton sarf malzemesi ulaştırmak üzere yerel saatle yarın yola çıkacak.

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı’nın (JAXA) uzay kargo taşıyıcısı H-II Transfer Aracı-8 (HTV-8), Uluslararası Uzay İstasyonu için gerekli donanımları dünya yörüngesine ulaştırmak üzere yarın Japonya’dan yola çıkacak. Dört tonluk sarf malzemesi, yedek parça ve donanım taşıyacak olan HTV-8, Çarşamba günü yerel saat ile sabah 05.33’te Güney Japonya’daki Tanegashima Uzay Merkezi’nden fırlatılacak. Uluslararası Uzay İstasyonu’na 14 Eylül’de varacağı öngörülen kargo aracının, uzaktan kontrol edilen bir robotik kol ile yakalanarak uzay istasyonuna yanaştırılması planlanırken, ateşlenme ve yörüngeye oturma anı da Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) internet sitesinden canlı yayınlanacak.

İKMAL İÇİN TASARLANDI

Knotori olarak da bilinen HTV-8, Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı tarafından otomatik kargo uzay aracı olarak geliştirildi. Dünya yörüngesine ikmal amacıyla tasarlanan HTV araçlarından ilki, 10 Eylül 2009’da fırlatılmıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#uzay kargo aracı #Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı #dünya #kargo #japonya
Yorumlar (0)
24°
açık
Namaz Vakti 10 Eylül 2019
İmsak 04:51
Güneş 06:17
Öğle 12:51
İkindi 16:25
Akşam 19:15
Yatsı 20:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@