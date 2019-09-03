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Johnson parlamentodaki üstünlüğünü kaybetti
İngiliz Muhafazakar Parti üyesi Philip Lee’nin Brexit politikaları sebebi ile partisinden ayrılarak Demokrat Parti’ye geçmesi ile Başbakan Boris Johnson parlamentodaki üstünlüğünü kaybetti.
Dünya 03.09.2019, 23:55
İngiliz Muhafazakar Parti üyesi Philip Lee’nin Brexit politikaları sebebi ile partisinden ayrılarak Demokrat Parti’ye geçmesi ile Başbakan Boris Johnson parlamentodaki üstünlüğünü kaybetti.
Parlamento önünde Brexit protestosu
Parlamento da gerçekleştirilen oturum esnasında, Parlamento binası önünde buluşan yüzlerce İngiliz vatandaşı da Johnson ve ekibini istifaya çağırdı.(Yunus Dalgıç/İHA)
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