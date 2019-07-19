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Kabe örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı
Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Haram İşleri Başkanlığı, hac mevsiminin başlaması ile her sene olduğu gibi Kabe örtüsünün 3 metre yukarıya kaldırıldığını açıkladı.
Dünya 19.07.2019, 11:41 19.07.2019, 12:02
Kabe örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı
Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Haram İşleri Başkanlığı, hac mevsiminin başlaması ile her sene olduğu gibi Kabe örtüsünün 3 metre yukarıya kaldırıldığını açıkladı.
Hac mevsiminin başlaması ile her sene olduğu gibi bu sene de Kabe’nin örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı. Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Haram İşleri Başkanlığı, örtünün kaldırıldığı kısımları ise beyaz örtü ile kapattı. Uzmanlardan ve sanatkarlardan oluşan bir ekip Kabe örtüsünün sağlam ve temiz olması için dikkatli bir şekilde çalıştı. Kabe’nin örtüsü hac mevsiminin resmen başladığını ilan etmek ve hacıların örtüye zarar vermesini engellemek amacı ile her sene 3 metre yukarı kaldırılıyor.
Bu yılki hac mevsimi 9 Ağustos’tan 14 Ağustos’a kadar devam edecek.
(İHA)
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