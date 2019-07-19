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Kabe örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı

Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Haram İşleri Başkanlığı, hac mevsiminin başlaması ile her sene olduğu gibi Kabe örtüsünün 3 metre yukarıya kaldırıldığını açıkladı.

Dünya 19.07.2019, 11:41 19.07.2019, 12:02
Kabe örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı

Kabe örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı

Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Haram İşleri Başkanlığı, hac mevsiminin başlaması ile her sene olduğu gibi Kabe örtüsünün 3 metre yukarıya kaldırıldığını açıkladı.

Hac mevsiminin başlaması ile her sene olduğu gibi bu sene de Kabe’nin örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı. Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Haram İşleri Başkanlığı, örtünün kaldırıldığı kısımları ise beyaz örtü ile kapattı. Uzmanlardan ve sanatkarlardan oluşan bir ekip Kabe örtüsünün sağlam ve temiz olması için dikkatli bir şekilde çalıştı. Kabe’nin örtüsü hac mevsiminin resmen başladığını ilan etmek ve hacıların örtüye zarar vermesini engellemek amacı ile her sene 3 metre yukarı kaldırılıyor.

Üzerinde ayet-i kerime yazılı siyah ipek örtünün eski olanı bir taraftan alınırken, diğer taraftan Mekke’deki özel bir atölyede 250 kişinin el işi olarak dokuduğu yeni örtü yukarı çekiliyor. Bir Kâbe örtüsünün yapılması için 670 kilo saf ipek, 120 kilo gümüş ve altın kullanılıyor. 250 kişinin bir yıllık çalışmasının eseri olarak dokunan örtünün değiştirme işlemi sırasında öyle bir usul kullanılıyor ki, Kâbe hiçbir zaman açık kalmıyor.

Bu yılki hac mevsimi 9 Ağustos’tan 14 Ağustos’a kadar devam edecek.

(İHA)

#Kabe örtüsü haberleri #Mescidi Haram #Mescidi Nebevi #kabe #Kabe örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı
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