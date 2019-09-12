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Kabil’de komando üssünde patlama: 4 ölü
Afganistan’ın başkenti Kabil’in güneyindeki Afgan komando üssünde patlama meydana geldi. Patlamada 4 askerin hayatını kaybettiği, 3’ünün yaralandığı bildirildi.
Dünya 12.09.2019, 12:29 12.09.2019, 12:50
Afganistan’ın başkenti Kabil’in güneyindeki Afgan komando üssünde patlama meydana geldi. Patlamada 4 askerin hayatını kaybettiği, 3’ünün yaralandığı bildirildi.
Afganistan’ın başkenti Kabil’in güneyinde bulunan Afgan komando üssünde patlama meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi olayı teyit ederek, ’’Saat 12.50’de bir patlama ordunun komando biriminin girişinde meydana geldi’’ ifadelerini kullandı.
Resmi olmayan yerel kaynaklara göre patlamada 4 ordu mensubunun hayatını kaybettiği, 3’ünün yaralandığı belirtiliyor. Olayı henüz üstlenen ise olmadı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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