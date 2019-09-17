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Kabil’deki saldırıda ölü sayısı 22’ye yükseldi

Afganistan’ın başkenti Kabil’de ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu bölgede düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısının 22’ye yükseldiği belirtildi.

Dünya 17.09.2019, 17:18
Kabil’deki saldırıda ölü sayısı 22’ye yükseldi

Afganistan’ın başkenti Kabil’de ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu bölgede düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısının 22’ye yükseldiği belirtildi.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de Ahmed Şah Mesud kavşağında ABD Büyükelçiliği ve Savunma Bakanlığı binasının bulunduğu bölgede bugün patlama meydana geldi. Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda ölenlerin sayısının 22’ye yükseldiği bildirildi. Saldırıda yaralanan 38 kişinin ise hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Görgü tanığı Gulam Muştaba yaptığı açıklamada, “Elimde belgelerle Savunma Bakanlığına gitmek istedim. Aniden bir patlama oldu, insanlar yere yığılmışlardı. Ben de yere düştüm ve bayıldım” dedi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin Parvan vilayetinde katıldığı seçim mitinginde düzenlenen intihar saldırısında ise en az 24 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı. Yerel kaynaklar, Cumhurbaşkanı Gani’nin durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Taliban her iki saldırıyı da üstlendiğini duyurdu.

(İHA)
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