Kabil’deki saldırıda ölü sayısı 22’ye yükseldi
Afganistan’ın başkenti Kabil’de ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu bölgede düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısının 22’ye yükseldiği belirtildi.
Afganistan’ın başkenti Kabil’de ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu bölgede düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısının 22’ye yükseldiği belirtildi.
Afganistan’ın başkenti Kabil’de Ahmed Şah Mesud kavşağında ABD Büyükelçiliği ve Savunma Bakanlığı binasının bulunduğu bölgede bugün patlama meydana geldi. Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda ölenlerin sayısının 22’ye yükseldiği bildirildi. Saldırıda yaralanan 38 kişinin ise hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin Parvan vilayetinde katıldığı seçim mitinginde düzenlenen intihar saldırısında ise en az 24 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı. Yerel kaynaklar, Cumhurbaşkanı Gani’nin durumunun iyi olduğunu ifade etti.
Taliban her iki saldırıyı da üstlendiğini duyurdu.(İHA)
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
|İmsak
|04:59
|Güneş
|06:24
|Öğle
|12:48
|İkindi
|16:18
|Akşam
|19:03
|Yatsı
|20:22
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|4
|7
|4. Denizlispor
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|4
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Beşiktaş
|4
|4
|14. Başakşehir
|4
|4
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
|4
|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Hatayspor
|4
|8
|4. Fatih Karagümrük
|4
|8
|5. Keçiörengücü
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Adana Demirspor
|4
|6
|9. Balıkesirspor
|4
|6
|10. İstanbulspor
|4
|5
|11. Adanaspor
|4
|5
|12. Altınordu
|4
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|5
|8
|8. West Ham
|5
|8
|9. Bournemouth
|5
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Everton
|5
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Aston Villa
|5
|4
|18. Newcastle
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Levante
|4
|6
|9. Osasuna
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Valencia
|4
|4
|14. Mallorca
|4
|4
|15. Real Betis
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0