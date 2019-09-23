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Kafkas Kartalı 2019 Özel Kuvvet Tatbikatı Azerbaycan’da başladı

Kafkas Kartalı 2019 Özel Kuvvet Tatbikatı başladı.

Dünya 23.09.2019, 18:10
Kafkas Kartalı 2019 Özel Kuvvet Tatbikatı Azerbaycan’da başladı

Kafkas Kartalı 2019 Özel Kuvvet Tatbikatı başladı.

Azerbaycan’da Kafkas Kartalı 2019 Özel Kuvvet Tatbikatı, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ın katılımıyla başkent Bakü’deki askeri üssünde başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, üç ülke özel kuvvetlerinin bilgi ve tecrübe paylaşımı, özel harekat yeteneklerinin ve iletişimin geliştirilmesi yönünde talimatları yerine getireceği belirtildi. Tatbikatta, hedefin imha edilmesi, rehinelerin kurtarılması, yaralıların kurtarılması ve diğer görevlerde ortak eğitimler yapılacak. 1 Ekim’e kadar devam edecek tatbikatlara Pakistanlı askerler, gözlemci olarak katılıyor.

(İHA)
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