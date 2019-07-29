Kaliforniya’da Festivale Silahlı Saldırı: 4 Ölü

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde her yıl düzenlenen Gilroy Sırmsak Festivali’nde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde her yıl düzenlenen Gilroy Sırmsak Festivali’nde bir kişi kalabalığa ateş açtı. Olayda en 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.

Gilroy Polis Şefi Scot Smithee, olayın failinin hayatını kaybedenler arasında olduğundan şüphelenildiğini açıkladı. Smithee, şüphelinin ateş açtıktan kısa süre sonra bir kendisini fark eden memurlar tarafından vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Saldırı, festivalin bitmesine saatler kala son gün meydana geldi. San Jose’nin 30 mil güneydoğusundaki festivale gelen insanlar, saldırı nedeniyle ortaya çıkan kargaşadan çığlık atarak kaçmaya çalıştı. Görgü tanıkları olayı, koşuşan insanların çadırların arkasıyla masaların altına saklandıkları ve silah sesinin geldiği noktadan kaçmak için çitlere tırmandıkları bir “kıyamet” olarak tanımladı.

Santa Clara Vadisi Tıp Merkezi Sözcüsü Joy Alexiou, olayda yaralanan 6 kişinin St. Louise Bölge Hastanesi’ne, 5 kişinin ise Santa Clara Vadisi Tıp Merkezi’ne sevk edildiğini ve yaralı sayısının artmaya devam ettiğini açıkladı. Alexiou, tedavi gören kişilerden bir kısmının ağır yaralı olduğunu belirtti.

Gilroy Polis Departmanı sosyal medya hesabı üzerinden, olay yerinde ateşli silah ile tüfek mühimmatı ele geçirildiğini açıkladı. Polis Merkezi’nin sosyal medya hesabı üzerinden, "Gilroy Polis Departmanı ve tüm toplumun kalbi, festivalde bugün gerçekleştirilen saldırının kurbanlarıyla. Bir sevdiğinizi arıyorsanız, lütfen B park yerinde Gavilan College’ın birleşme merkezine gidin" duyurusu yapıldı.

(İHA)