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Kaliforniya’da yangın nedeniyle 100 binden fazla kişi tahliye edildi

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde süren yangın 100 bin kişinin tahliye edilmesine neden oldu. Los Angeles polisi, 50 yaşındaki bir adamın yangının başlangıcında kalp krizi geçirerek öldüğünü duyurdu.

Dünya 12.10.2019, 17:14
Kaliforniya’da yangın nedeniyle 100 binden fazla kişi tahliye edildi

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde süren yangın 100 bin kişinin tahliye edilmesine neden oldu. Los Angeles polisi, 50 yaşındaki bir adamın yangının başlangıcında kalp krizi geçirerek öldüğünü duyurdu.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde devam eden yangın nedeniyle 100 binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi. Bir hükümet yetkilisi yangının önüne geçilemediğini ve yayılmaya devam ettiğini duyurdu. Yangının bir sürücünün yanan sigarasını ormanlık alana atması sonucunda başladığı belirtildi. Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles İtfaiyesi, perşembe gecesi başlayan ve binlerce evin tahliye edilmesine neden olan en az iki orman yangını söndürmek ve kontrol etmek için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti dün geceden itibaren yangından direk olarak etkilenen Oakridge Estates, Glenoaks, Foulill, Sylmar ve Porter Ranch bölgelerinde bulunan evlerin boşaltılması emrini verdi.

Los Angeles polisi, 50 yaşındaki bir adamın yangının başlangıcında kalp krizi geçirerek öldüğünü duyurdu. Kaliforniya valisi, bölgede çok sayıda yolun kapandığını belirtti.

İtfaiye’nin Ttitter hesabından yapılan açıklamada, birçok evin yangında tahrip olduğu ama şu anda bir rakamın mevcut olmadığı bildirildi. Yangın için, “Bu, kuvvetli rüzgarlar tarafından yönlendirilen son derece dinamik bir yangın” bilgisi paylaşıldı. Vatandaşlardan acil tahliyeye hazır olmaları istendi. Yangının Sandalwood bölgesinde sorumsuz bir sürücünün elindeki sigarayı kuru ormanlık alana atmasıyla başladığı bildirildi.

Los Angeles İtfaiyesi Müdür Yardımcısı David Richardson, yangının komşu Ventura County şehrine doğru büyüyeceğini belirtti.

Dünde Kaliforniya’nın güneyinde bulunan Riverside County’de bir kamyonun döktüğü çöpün yakılmasının ardından oluşan kıvılcımla başlayan yangın ormanlık alana yayılmıştı.

(Serkan Bayar/İHA)
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