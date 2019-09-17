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Kamyon uçurumdan yuvarlandı : 20 ölü

Filipinler’in güneyinde yolcu taşıyan kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

Dünya 17.09.2019, 14:07 17.09.2019, 14:40
Kamyon uçurumdan yuvarlandı : 20 ölü
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Filipinler’in güneyinde yolcu taşıyan kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler’in güneyinde bulunan Cotabato eyaletinin T’Boli kasabasında yolcu taşıyan kamyon uçuruma yuvarlandı. Olayda en az 20 kişi yaşamını yitirdiği belirtildi. Yerel kaynaklar, Kazanın ardından yardım ekiplerinin 20 kişinin cesetlerine ulaştığını aktardı. Öte yandan, olaya ilişkin birkaç kişinin yaralandığı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#dünya #kamyon #Filipinler
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