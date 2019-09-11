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Kanada 21 Ekim’de sadığa gidiyor
Kanada Başbakanı Justin Trudeau’un Kanada Genel Valisi Julie Payette’den Federal Parlamento fes etme talebinin onay alması sonucu ülkenin 21 Ekim’de sandığa gideceği resmen onaylandı.
Dünya 11.09.2019, 19:34
Kanada Başbakanı Justin Trudeau’un Kanada Genel Valisi Julie Payette’den Federal Parlamento fes etme talebinin onay alması sonucu ülkenin 21 Ekim’de sandığa gideceği resmen onaylandı.
Trudeau Genel Vali Payette ‘den onay alması sonucu Kanada’da 21 Ekim’de yapılacak genel seçimler için yürütülecek 43’üncü seçim süreci resmen başlamış oldu.(Serkan Bayar/İHA)
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