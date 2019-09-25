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Kanada’da iki ayı birbirine girdi

Kanada’da iki boz ayı yolun ortasında birbirine girdi.

Dünya 25.09.2019, 12:31
Kanada’da iki ayı birbirine girdi
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Kanada’da iki boz ayı yolun ortasında birbirine girdi.

Kanada’da iki boz ayının yol ortasındaki kavgası Cari McGillivray tarafından kayda alındı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken iki ayının kavgası sosyal medyada viral oldu. Kavgayı neyin tetiklediği bilinmemekle birlikte şiddetli kavgayı kayda almayı başaran McGillivray nadir görülebilecek bir olaya şahit oldu. Geçtiğimiz günlerde kayda alınan görüntülerde yolun ortasında başlayan kavga, iki ayının birbirine saldırması ve boğuşmasının ardından ayıların yol kenarına düşmesiyle son buluyor.

(İHA)
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