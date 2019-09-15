Flaş HaberBakan Kasapoğlu milli yüzücüleri tebrik etti
Son Dakika
Kanada’da silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı
Kanada’nın Ontario eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda 17 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Dünya 15.09.2019, 09:40
Kanada’nın Ontario eyaletindeki Mississauga kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 18.30 sularında Darcel Caddesi’nde meydana gelen silahlı saldırıda 17 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği, 13 ve 17 yaşlarındaki 4 gencin ve 50’li yaşlardaki bir kadının da yaralandığı belirtildi. Yerel kaynaklar, saldırı sırasında az 20 el silah sesi duyulduğunu ifade etti. Polis, saldırganla ilgili bilgi vermezken, saldırı anında bazı araçların da hasar gördüğünü açıkladı.(Serkan Bayar/İHA)
17°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 15 Eylül 2019
|İmsak
|04:57
|Güneş
|06:22
|Öğle
|12:49
|İkindi
|16:20
|Akşam
|19:06
|Yatsı
|20:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Sivasspor
|4
|5
|8. Trabzonspor
|3
|5
|9. Ankaragücü
|3
|5
|10. Antalyaspor
|4
|5
|11. Beşiktaş
|4
|4
|12. Başakşehir
|4
|4
|13. Malatyaspor
|3
|3
|14. Konyaspor
|3
|3
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|3
|1
|17. Kasımpaşa
|4
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Keçiörengücü
|4
|8
|3. Hatayspor
|3
|7
|4. Fatih Karagümrük
|3
|7
|5. Altay
|4
|7
|6. Bursaspor
|3
|6
|7. Balıkesirspor
|4
|6
|8. Adana Demirspor
|3
|5
|9. Altınordu
|4
|4
|10. Adanaspor
|3
|4
|11. Osmanlıspor
|3
|4
|12. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Menemen Belediyespor
|3
|4
|15. İstanbulspor
|3
|2
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|4
|7
|8. Everton
|4
|7
|9. West Ham
|4
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Crystal Palace
|5
|7
|12. Norwich City
|5
|6
|13. Burnley
|5
|5
|14. Sheffield United
|5
|5
|15. Brighton
|5
|5
|16. Bournemouth
|4
|4
|17. Newcastle
|5
|4
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|4
|9
|2. Real Madrid
|4
|8
|3. Athletic Bilbao
|4
|8
|4. Barcelona
|4
|7
|5. Sevilla
|3
|7
|6. Real Sociedad
|4
|7
|7. Levante
|4
|6
|8. Villarreal
|4
|5
|9. Osasuna
|3
|5
|10. Deportivo Alaves
|3
|5
|11. Granada
|3
|4
|12. Celta de Vigo
|3
|4
|13. Real Valladolid
|3
|4
|14. Valencia
|4
|4
|15. Mallorca
|4
|4
|16. Real Betis
|3
|3
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|4
|0
Yeni Sayımız