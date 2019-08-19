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Kanarya Adaları yangınında 9 bin kişi tahliye edildi
Kanarya Adaları’ndan Gran Kanarya’da 2 gün önce çıkan yangın devam ederken, 9 bin kişi afet bölgesinden tahliye edildi.
Dünya 19.08.2019, 22:54
Kanarya Adaları’ndan Gran Kanarya’da 2 gün önce çıkan yangın devam ederken, 9 bin kişi afet bölgesinden tahliye edildi.
Alevlerin 50 metreyi geçtiği orman yangınlarıyla havadan mücadele etmek için bölgeye 16 adet uçak ve helikopter sevk edildi. İspanya’ya bağlı olan Kanarya Adaları’nın Devlet Başkanı Angel Victor Torres, "Bu ciddi ve zarar verici yangını yeneceğiz” dedi. Torres, yangınların henüz adadaki havalimanını etkilemediğini sözlerine ekledi.
Tejeda kasabası, orman yangınları nedeniyle bu ak ikinci defa boşaltıldı.(İHA)
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