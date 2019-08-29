Son Dakika
Yangında hastalar tahliye ediliyor
TFF’den Fikret Orman’a tebrik
Kapalı Maraş, 45 yıl sonra basın mensuplarının ziyaretine açıldı
Adil Rami: "Fenerbahçe’nin kalitesinden ve modern yapısından çok etkilendim"
Erdoğan, Şule Yüksel Şenler’in isminin yaşatılacağı müzeyi gezdi
Halk otobüsü kazası saniye saniye kamerada
FIBA’nın yeni Başkanı Hamane Niang oldu
Gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı
ANALİZ - ABD-Taliban barışında sona yaklaşıldı
Sisi ve Guterres "Afrika Birliği-BM koordinasyonunu" görüştü

Kapalı Maraş, 45 yıl sonra basın mensuplarının ziyaretine açıldı

KKTC’nin askeri bölge ilan ettiği Kapalı Maraş, 45 yıl sonra basın mensuplarının ziyaretine açıldı.

Dünya 29.08.2019, 16:37
Kapalı Maraş, 45 yıl sonra basın mensuplarının ziyaretine açıldı
banner63

KKTC’nin askeri bölge ilan ettiği Kapalı Maraş, 45 yıl sonra basın mensuplarının ziyaretine açıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) temasları kapsamında 1974’ten bu yana kapalı ve askeri bölge statüsündeki Maraş bölgesi 45 yıl sonra basın mensuplarının ziyaretine açıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC Hükümeti, Kapalı Maraş’ın açılması konusunda çalışma başlatmasının ardından 45 yıldır kapalı olan bölgeye Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi tarafından yapılan organizasyon ile basın mensuplarına yapılan çalışmalar doğrultusunda kapalı Maraş içerisindeki son durum hakkında bilgi verildi. Kapalı Maraş’ın 13 Ağustos 1974 ikinci Barış Harekâtı sonrası Türk tarafının yönetimine geçmesinin ardından sivillerin girişine izin verilmiyordu.

(İHA)
Yorumlar (0)
29°
az bulutlu
Namaz Vakti 29 Ağustos 2019
İmsak 04:37
Güneş 06:06
Öğle 12:55
İkindi 16:36
Akşam 19:34
Yatsı 20:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@