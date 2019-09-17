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"Kapıları açabiliriz" uyarısı Bulgaristan’da endişeye yol açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sığınmacılara kapıları açabiliriz” açıklaması, Bulgaristan’da endişeye neden oldu.

Dünya 17.09.2019, 13:26 17.09.2019, 14:30
"Kapıları açabiliriz" uyarısı Bulgaristan’da endişeye yol açtı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sığınmacılara kapıları açabiliriz” açıklaması, Bulgaristan’da endişeye neden oldu.

Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerinde ciddi olduğunu belirterek, olası sığınmacı akınına karşı Türkiye sınırına ek ordu birlikleri göndermeye hazır olduklarını açıkladı. Sınır koruma konusunda son yıllarda eğitimden geçen orduya ait birliklerin hazır olmaları talimatı verdiğini söyleyen Karakaçanov, gerekirse yaklaşık 11 bin ordu mensubunun sınıra gönderilebileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında Batı’yı uyararak, "Kapıları açmak zorunda kalırız. Destek verecekseniz verin, bu yükü biz mi çekeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#bulgaristan #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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