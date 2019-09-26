Kaşıkçı cinayetinde sürpriz iddia: “Veliaht prens, cinayetteki sorumluluğunu kabul etti”
ABD’li gazeteci Martin Smith, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğu kabul ettiğini öne sürdü.
ABD’li gazeteci Martin Smith, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğu kabul ettiğini öne sürdü.
ABD’li gazeteci belgeselde cinayetin bilgisi dışında nasıl işlendiği sorusuna Selman’ın, “20 milyon nüfusumuz var. 3 milyon devlet çalışanımız var” şeklinde yanıt verdiğini söyledi. Smith’in cinayetteki infaz timinin hükümete ait özel jetleri kullanıp kullanmadığına ilişkin sorusuna ise kaçamak yanıt veren Selman, “Bu işleri takip edecek yetkililerim, bakanlarım var ve sorumlular onlardır. Bunu yapma yetkisine sahipler” ifadelerini kullandı.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı resmi işlemler için geldiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda, öldürülmüştü. Yapılan incelemeler sonucu, cinayetten önce 11 kişilik infaz timinin konsolosluğa geldiği, cinayetten kısa bir süre sonra da binadan ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Suudi Arabistanlı yetkililer ise suçlamaları reddetmişti. Kaşıkçı’nın cesedi henüz bulunmadı.(İHA)
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