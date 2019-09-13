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Katar’dan, PKK’nın Diyarbakır’daki saldırısına kınama

Katar, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 kişinin şehit olduğu saldırıyı kınadı.

Dünya 13.09.2019, 15:44 13.09.2019, 16:14
Katar’dan, PKK’nın Diyarbakır’daki saldırısına kınama
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Katar, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 kişinin şehit olduğu saldırıyı kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Diyarbakır’da PKK’nın alçak saldırısı kınanarak, nedeni ne olursa olsun terörün her türlüsünü reddedildiği belirtildi. Açıklamanın devamında, ”Türkiye ve Türk halkının başı sağ olsun. Ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#saldırı #dünya #pkk #diyarbakır #Katar
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