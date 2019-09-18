Son Dakika
Çocuk ishalse bol su içirin
Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp'a coşkulu karşılama
Hastanede diş hekimine bıçaklı saldırı
Kaçak yapıların yıkımına başlandı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya "uyuşturucu" darbesi
Gribin şifasını aşıda değil doğada arayın!
Minik şampiyondan Başkan Ertuğrul Çetin’e ziyaret
Afyonkarahisarlı Maden İhracatçılarının gurur gecesi
Keçiören'de hedef vatandaşın mutluluğu...
TUS sonuçları açıklandı

Kediler Polonya’da yarıştı

Polonya’da düzenlenen Uluslararası Kedi Etkinliği, birbirinden renkli anlara sahne oldu.

Dünya 18.09.2019, 12:01
banner63

Polonya’da düzenlenen Uluslararası Kedi Etkinliği, birbirinden renkli anlara sahne oldu.

Polonya’nın başkenti Varşova, Uluslararası Kedi Etkinliğine ev sahipliği yaptı. Safkan kedilerin katıldığı etkinlikle gerçekleştirilen yarışmalar renkli anlara sahne oldu. Geçtiğimiz hafta yapılan etkinlik kapsamında, kedilerin sahipleri de heyecanla yarışları takip etti. Yetkililer, kedileri tek tek kontrol ederek kulaklarını, kuyruklarını ölçüp tüylerinin uzunluklarını ve kalitesini kaydetti. Birbirinden farklı kediler çocukların da ilgisiyle karşılaştı.

Etkinlik organizatörü Marek Debski kedilerin cinsinde, kategorisinde ve renginde olması gereken özellikleri içeren “standart” özelliklerle ne kadar benzerlik taşıdığının değerlendirildiğini ve bu özelliklerin kuyruk uzunluğu, kürk kalitesi ve rengi, kulak büyüklüğünü kapsadığını ifade etti.

Etkinliğe katılan kedi sahibi Urszula Rzepecka, kedilerin son derece uysal olduklarını dile getirerek, “Köpekler gibiler. Evde insanları takip ediyorlar, oldukça dost canlısılar. Uzun süre yaşayabiliyorlar” dedi.

(İHA)
Yorumlar (0)
26°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 18 Eylül 2019
İmsak 05:00
Güneş 06:25
Öğle 12:48
İkindi 16:17
Akşam 19:01
Yatsı 20:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@