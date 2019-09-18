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Kediler Polonya’da yarıştı
Polonya’da düzenlenen Uluslararası Kedi Etkinliği, birbirinden renkli anlara sahne oldu.
Dünya 18.09.2019, 12:01
Polonya’da düzenlenen Uluslararası Kedi Etkinliği, birbirinden renkli anlara sahne oldu.
Etkinlik organizatörü Marek Debski kedilerin cinsinde, kategorisinde ve renginde olması gereken özellikleri içeren “standart” özelliklerle ne kadar benzerlik taşıdığının değerlendirildiğini ve bu özelliklerin kuyruk uzunluğu, kürk kalitesi ve rengi, kulak büyüklüğünü kapsadığını ifade etti.
Etkinliğe katılan kedi sahibi Urszula Rzepecka, kedilerin son derece uysal olduklarını dile getirerek, “Köpekler gibiler. Evde insanları takip ediyorlar, oldukça dost canlısılar. Uzun süre yaşayabiliyorlar” dedi.(İHA)
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